Ce vendredi 28 août, de 21h00 à 23h55, de nombreux lieux culturels en Belgique et à l’étranger vireront symboliquement au rouge en illuminant ou en « coloriant » leur façade, pour montrer qu’il est minuit moins cinq pour la culture en Belgique et en Europe. Le centre culturel de Dinant a décidé de se joindre à cette action « red alert Belgium » et illuminera sa façade de rouge, dès 21h00. « Après quatre mois de mesures anti-corona, le secteur culturel est aux abois. Des milliers d’artistes, de créateurs, de techniciens et d’indépendants n’ont plus de travail. Les opérateurs, comme les centres culturels ou les théâtres, font leur possible pour les soutenir, mais certains seront bientôt arrivés au point où il s’agira d’éviter leur propre naufrage. L’action Red Alert Belgium se veut un appel à tous, mais notamment aux décideurs politiques, pour une plus grande reconnaissance du rôle fondamental de la culture dans la société et pour une réelle prise en considération des réalités du secteur », explique t-on du côté du centre culturel de Dinant.

Le mouvement « Cultural Red Alert » a pris naissance au Royaume-Uni et se répand dans toute l’Europe. Plus d’une centaine de lieux culturels en Belgique ont déjà confirmé, en plus du CCRD, leur participation, dont le Théâtre national, le Théâtre des Martyrs, le PBA de Charleroi, le Manège à Mons.