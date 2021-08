C’est devenu une véritable tradition. Chaque année, les Visites Spéciales à l’Han-cienne offrent aux visiteurs la possibilité de découvrir la Grotte de Han comme en 1900. Le domaine indique : "

Date : le samedi 4 septembre 2021. Horaire : plusieurs départs sont prévus : à 18h30, 19h00, 19h30, 20h00 et 20h30. Durée : 2h15. Prix : pour la visite : 27 €/adulte et 20 €/enfant (6-11 ans). Pour la visite et le repas : 45 €/adulte et 28 €/enfant. À prévoir : otbtes et vêtements chauds, indispensables à la visite. Le masque est obligatoire pour les plus de 12 ans.

Infos et réservation : https://grotte-de-han.be/experiences/visites-speciales/han-cienne