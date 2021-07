Le Domaine est donc inondé mais ses habitants ne sont pas en danger. D’une superficie de 250 hectares de forêt et de plaines, le Domaine ne manque pas d’espaces pour permettre aux animaux de trouver refuge en toute sécurité en attendant la fin de la crue. La Grotte de Han et le Parc Animalier ne sont donc pas accessibles à la visite. La situation risque de perdurer quelques jours. Le Domaine espère pouvoir à nouveau accueillir rapidement ses visiteurs.

Pour suivre l’évolution de la situation et pour plus d’infos, rendez-vous sur : www.grotte-dehan.be/fr

Le Domaine des Grottes de Han est traversé par la Lesse qui s’enfonce sous terre au Gouffre de Belvaux, au cœur du Parc Animalier, pour façonner les Grottes de Han. Le Domaine indique : "Véritable écrin naturel, le Domaine jouit de la générosité de Dame Nature tout en étant soumis à ses forces. Chaque jour, la Nature s’y exprime dans toute sa splendeur. Il arrive régulièrement que la Lesse, cette rivière capricieuse au fort caractère, entre en crue et envahisse le Domaine. Et c’est actuellement le cas. Les fortes précipitations de ces derniers jours ont occasionné une montée spectaculaire des eaux. La Lesse est sortie de son lit, inondant le Domaine, ce qui entraîne sa fermeture dans sa totalité. Ce phénomène, fréquent en automne et en hiver, est exceptionnel en période estivale. Il résulte des précipitations abondantes des dernières semaines suite auxquelles les sols se sont gorgés d’eau."