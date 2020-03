Les Maisons Croix-Rouge (MCR) sont une centaine en Wallonie et à Bruxelles. Elles offrent des services et activités en faveur à la fois du grand public et d’un public plus vulnérable. Différentes activités y sont menées : vestiboutique, brocante solidaire, bouquinerie, épicerie sociale, service de location de matériel paramédical…

Chaque activité est menée en respectant les principes et valeurs humanitaires de la Croix-Rouge parmi lesquels la non-discrimination, la bienveillance et le respect de la dignité des personnes.

La Maison Croix-Rouge « Entre Meuse et Lesse » qui couvre les entités de Beauraing, Hastière et Houyet, recherche de toute urgence plusieurs bénévoles !

Un.e président.e

Un.e Vice-Président.e

Un.e Trésorier.e

Un.e Secrétaire (ces 4 personnes assurent la gestion au quotidien de la MCR. Le ou la présidente peut se rendre disponible 2 jours/semaine).

Des bénévoles pour la vestiboutique ou magasin de seconde main ouvert à tous ainsi que pour la brocante solidaire

Des bénévoles pour le service de location de matériel para-médical.

Des bénévoles administratifs (accueil, suivi courrier…)

Tous ces bénévoles feront partie de l’équipe de la Maison Croix-Rouge « Entre Meuse et Lesse », située principalement Rue de Rochefort 215, 5570 Beauraing

Êtes-vous fait pour l’une de ces fonctions ?

Vous adhérez aux Principes et Valeurs de la Croix-Rouge

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se)

Vous appréciez le travail d’équipe

Vous êtes disponible au moins un jour par semaine



Que pouvez-vous attendre de la Croix-Rouge ?

L’appartenance à la plus grande organisation humanitaire du monde

Un encadrement et un appui assuré par l’équipe provinciale de Namur;

Des moments de formation, de réflexion et de partage d’expériences ;

Des assurances (responsabilité civile, dommages corporelles,..) ;

Le remboursement des frais de déplacements.



Intéressé.e?

Pour plus de détails sur ces fonctions : Contacter Florence Muller via adresse MCR.gedinne@croix-rouge.be ou 0471/712024

Deux séances d’informations sont prévues pour toutes les personnes intéressées : le 18 mars à 20h et le 24 mars à 14h à la Maison Croix-Rouge entre Meuse et Lesse, rue de Rochefort 215, 5570 Beauraing