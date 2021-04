Les travaux de réfection de la N937 par le SPW (Service public de Wallonie) et la pose d’un nouvel égouttage par la SPGE (Société publique de la gestion des eaux) vont bientôt reprendre sur le tronçon entre Dorinne (carrefour avec la rue Ferme de Mont) et Spontin. Dès jeudi prochain (Ndlr : après le passage de la course cycliste de la Flèche wallonne le mercredi 21/04), ce tronçon sera fermé à la circulation pour une durée de deux mois.

Des déviations seront mises en place pour les usagers de la route. "La circulation pour les véhicules dont la MMA est inférieure à 7.5T sera dirigée vers les rues d’En Haut, du Bailoy, Haie Collaux et Ry d’Aout, et inversement de Spontin à Dorinne. La vitesse sera limitée à 30km/h dans les rues impactées par les déviations. Le tronçon bas du Ry d’Aout sera mis en circulation alternée à l’aide de feux tricolores", indique la commune d'Yvoir.

Pour les poids-lourds, la circulation sera interdite dans ces rues. "Des déviations seront organisées dans les 2 sens, entre Yvoir et Spontin, et entre Dinant (Leffe) et Spontin, via la vallée (Anhée – Dinant – Onhaye - N97 – Achêne – E411...). Une surveillance policière accrue sera assurée par la Zone de Police de la Haute-Meuse, notamment afin d’imposer l’usage des déviations, principalement pour les poids-lourds."

D'autres travaux suivront dans les prochains mois. "Après la réalisation de ce tronçon entre Dorinne et Spontin, la pose du collecteur d’égouttage et le remplacement de conduites d’eau sont planifiés au centre de Spontin. Ces travaux entraîneront la fermeture de la Chaussée de Dinant pour une plus courte période et la mise en place d’un plan de déviation spécifique."