Bonne nouvelle pour les communes d'Hamois et d'Havelange. Le ministre wallon de la mobilité Philippe Henry a confirmé qu’une liaison Express reliant les communes de Dinant, Ciney, Hamois et Havelange était intégrée aux attentes de la Région pour le développement du réseau structurant express wallon par l’OTW. « Dans le cadre du développement d’un réseau de bus Express complémentaire à l’offre ferroviaire, le Ministre entend relier les communes de Dinant, Ciney, Hamois et Havelange. La volonté du Gouvernement Wallon est de doter la Wallonie d’une offre structurante de transports publics connectant l’ensemble du territoire. C’est ainsi que plusieurs lignes Express ont récemment vu le jour en complémentarité de l’offre ferroviaire, offrant aux citoyens un accès aisé aux pôles d’emploi et de formation », indique le groupe Ecolo.

Toujours selon les écologistes, cette liaison permettra de connecter chacune des communes entre elles, ainsi qu’à plusieurs pôles d’emplois accueillant près de 2.000 travailleurs : l’hôpital CHU UCL à Dinant (site Saint-Vincent), les Parcs d’Activité Economique de Ciney-Biron et Sorinnes.

Cette ligne devrait être mise en place le 1er septembre 2021.