La modification de la signalétique dans le centre-ville de Dinant se poursuit. Après le remplacement des panneaux d'entrée de parking fin mars et l'installation d'une nouvelle signalétique piétonne, c'est au tour de la nouvelle signalétique automobile d'être changée. « Des panneaux rationalisés, uniformisés, moins nombreux, plus cohérents et rassemblés sur un même poteau et indiquant enfin tous les parkings ! », commente l'échevin Laurent Belot. Dans cette même optique de redynamisation, des arceaux à vélos avaient également été placés il y a quelques semaines sur une partie de la place Balbour, au pied de la Collégiale, devenue ainsi un petit parking gratuit à vélo.

Il y a quelques années, plusieurs études ont été menées afin de dresser la liste des actions à effectuer pour redynamiser le centre-ville de Dinant qui a souffert des nombreux travaux. La création d'une nouvelle signalétique faisait partie des solutions.