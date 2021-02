La piscine communale de Ciney est fermée depuis le 15 mars 2020. Les autorités communales avaient profité du premier confinement, il y a un an, pour entamer des travaux visant à résoudre un problème récurrent d’infiltration d’eau derrière le liner, qui datait depuis plusieurs années. Tant qu’à faire, d’autres travaux ont été réalisés au niveau des margelles et de la plage qui sépare les deux bassins.

La date de la mi-novembre avait été avancée pour une réouverture. Mais deux mois et demi plus tard, les bassins sont toujours vides… "Tous les travaux liés au remplacement du liner et des carrelages sont finis", rassure l’échevin des sports Gaëtan Gérard. "Par contre, on est toujours dans l’attente des pompes qui doivent permettre de pomper l’eau qui s’engouffrerait encore derrière le liner. Normalement, elles doivent arriver cette semaine", poursuit l’échevin cinacien.

Après les avoir reçues, il faudra encore patienter le temps de leur installation. "Il faudra ensuite remplir les bassins et réaliser les différents contrôles, comme celui de l’eau. Les caméras subaquatiques pour la détection de noyades devront quant à elles être recalibrées." En additionnant ces différentes étapes, la réouverture de la piscine communale de Ciney ne devrait pas avoir lieu avant un mois. "Par rapport aux éléments qui sont à ma connaissance, j’espère qu’on pourra rouvrir durant la première quinzaine de mars. La Ville n’a pas beaucoup de moyens de pression dans ce dossier. J’espère pouvoir communiquer rapidement un planning certain aux utilisateurs."

Un retard prolongé qui fait grincer des dents dans le chef des utilisateurs. Surtout quand on sait que l’accès aux piscines est à nouveau autorisé depuis début décembre (Ndlr : dans le cadre du Covid-19) sous des conditions bien précises. "Le protocole piscine est très strict. Il y a un nombre maximum de nageurs par heure et les écoles du secondaire ne peuvent par exemple par y aller. Mais la pression de la population est bel et bien présente."