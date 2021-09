Vincent Hubaille, de Beauraing, gagne le premier prix. La prairie qu’il a présentée grouille littéralement d’insectes et d’oiseaux grâce aux haies, aux lisières et à la richesse botanique du site. Cette prairie compte plus de trente espèces de fleurs sauvages comme le millepertuis, le salsifis, la marguerite, la centaurée… "C’est comme une pharmacie. Le bétail adore !" explique Vincent. Actif depuis trente ans dans la ferme familiale, cet éleveur de vaches Limousines a opéré une véritable transition agricole : passage au bio en 2010, changement de cheptel et acquisition d’une totale autonomie alimentaire et donc fourragère.

À quelques kilomètres de là, juste de l’autre côté de la frontière provinciale, la prairie présentée par Dimitri Toussaint lui permet de remporter le « Prix Jeunes ». Depuis deux ans, Dimitri s’est installé à Redu comme éleveur de vaches Salers. Dès la reprise de la ferme familiale, il passe en bio. La prairie qu’il présente, un pré de fauche typique, est entourée d’arbres et de haies et présente une flore diversifiée remarquable : grande berce, menthe, centaurée, crépis, knautie, salsifis… Une belle découverte pour l’agriculteur qui a entrepris de restaurer cette prairie familiale laissée à l’abandon depuis peu.