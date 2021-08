Le collège provincial de Namur a annoncé jeudi avoir renoncé à faire transformer le domaine de Chevetogne en régie publique autonome comme il le souhaitait et lui confèrera le statut de régie ordinaire à partir du 1er janvier prochain. "Le collège provincial de ce jour a pris officiellement connaissance de l'arrêté du 22 juillet 2021 du ministre de tutelle relatif à la création de la régie provinciale autonome, a indiqué l'exécutif de la province de Namur. "Le travail entamé se poursuivra dans la concertation, vers une solution offrant à terme une plus large autonomie au domaine provincial", a-t-il ajouté.

Devant le contenu de l'arrêté cinglant signé du ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS), le collège revient à sa décision initiale validée par le conseil provincial du 4 septembre 2020 créant la régie ordinaire et autorisée par la tutelle. En cause: les aspects financiers et le statut des agents provinciaux concernés.



Concrètement, le domaine de Chevetogne ne deviendra pas une régie autonome au 1er janvier 2022 comme la province le souhaitait, dans un souci de maîtriser le budget du domaine dans le cadre de la restructuration de l'institution qui doit désormais assumer les zones de secours. "C'est finalement un retour à notre souhait initial. Notre direction générale, suite à des contacts avec l'administration wallonne, avait attiré notre attention sur les bénéfices d'une régie autonome sur une régie simple donc nous avions avancé dans cette perspective", a indiqué le député-président Jean-Marc Van Espen. "Nous avions travaillé de nombreux mois en amont, mais les délais étaient sans doute trop courts pour nos agents. J'espère qu'on pourra repartir sur une concertation franche et un vrai dialogue avec les syndicats" qui étaient notamment à l'origine des recours, a pour sa part souligné la députée provinciale en charge du domaine Geneviève Lazaron.