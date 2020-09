La réalité virtuelle permet de plonger une personne dans un monde artificiel créé numériquement, à l’aide notamment de casques qui utilisent le principe d’affichage en 3D stéréoscopique. L’usage de cette technologie dans un cadre thérapeutique et médical est en plein essor depuis ces dernières années. Au CHU, le patient, accueilli le jour même de son intervention chirurgicale au sein de l’Unité d’Accueil Préopératoire sur le site de Godinne, est installé dans un salon d’attente confortable et lumineux, offrant aromathérapie et musicothérapie.

Le CHU indique : "Equipé d’un casque de réalité virtuelle, ce dernier est alors immergé dans une expérience visuelle et auditive selon cinq univers (montagne enneigée, forêt, plage, plongée sous-marine ou jardin reposant). Le patient est entraîné dans un monde imaginaire et apaisant provoquant un bénéfice immédiat. Toutes ces attentions centrées sur le bien-être et le confort du patient lors de sa prise en charge permettent de supprimer la prémédication pharmacologique et de lui offrir une relaxation optimale. Le patient est ensuite invité à se rendre au bloc opératoire debout, accompagné par un brancardier."

Dans la même dynamique, les différentes équipes (infirmiers, brancardiers, médecins) sont formées à la communication positive afin de garantir un environnement serein et rassurant aux patients. Le casque de réalité virtuelle offre de nombreuses autres possibilités d’utilisation. Celui-ci pourrait être proposé avant, pendant ou après toute procédure anxiogène et/ou douloureuse : salle de réveil, hôpital chirurgical de jour, radiologie interventionnelle, ponction d’ovocytes, chimiothérapie, radiothérapie, ponction lombaire, etc.

"L’UAPO a vu le jour en septembre 2019 sur le site de Godinne. Elle répond à un nouveau type d’organisation, permettant de fluidifier le trajet du patient admis à J0 en hospitalisation conventionnelle plutôt que la veille. Cette nouvelle structure a permis l’émergence d’une approche novatrice, intitulée « patient debout », apportant de nombreux avantages pour les patients. En poursuivant l’objectif d’assurer un confort optimal et une valorisation des aptitudes physiques, cette démarche confère au patient davantage d’autonomie, d’indépendance et de participation. Forte de son succès et de l’expérience positive rencontrée par les utilisateurs et les équipes, l’UAPO a accueilli en juin dernier son 1.000ème patient. Sur les sites de Dinant et de Sainte-Elisabeth, l’arrivée à J0 est également pratiquée dans les unités de soins, selon la nature de l’intervention."

Découvrez cette expérience en vidéo : https://youtu.be/sytQNuc_QyY