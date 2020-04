La 38e édition de la Régate internationale de baignoires de Dinant qui devait se dérouler le 15 août prochain est annulée suite aux mesures prises mercredi par le Conseil national de Sécurité.

La traditionnelle brocante qui accompagne l'événement le même jour passe également à la trappe. L'annulation de cet événement n'est pas une surprise pour les organisateurs qui avait déjà levé le pied depuis un mois. "Je pensais déjà à une annulation depuis quelque temps vu la situation. On ne joue pas avec la santé des gens", explique le responsable Julien Dolhet. "On n'avait pas encore engendré trop de frais car on sentait que ça allait arriver. On n'avait pas encore fait imprimer de bâches ni lancé tout ce qui est marketing et sponsoring."

Un report de la 38e Régate internationale de baignoires plus tard dans l'année n'est pas envisagé même si l'événement est important pour les commerces Dinantais. "La date du 15 août est quelque chose d'ancré. Il y a par ailleurs déjà d'autres événement organisés à Dinant en septembre. Et puis, si on peut reprendre une vie normale dès le 1er septembre, toutes les villes vont vouloir organiser quelque chose. Ça serait prendre des risques financiers pour rien", poursuit Julien Dolhet.

Le thème de cette édition 2020 était "Le rêve américain". Il devrait être maintenu pour le 15 août 2021. L'événement attire chaque année plusieurs milliers de personnes.