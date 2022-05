Natagora indique : "Les richesses biologiques ont été maintenues et développées grâce à de nombreux acteurs locaux. Des orchidées rares et de nombreuses plantes et insectes typiques des milieux secs se sont installés sur les pelouses, tandis que le blaireau ou le pic noir profitent des milieux boisés. Nombre de promeneurs viennent s’y ressourcer et profiter des points de vue sur la vallée de la Meuse, et le lieu est maintenant classé au patrimoine des sites exceptionnels de Wallonie."

CLe 14 mai, Natagora invitait donc les proches de la réserve à venir en fêter les 50 ans. "Une très belle acquisition de sept hectares supplémentaires vient en effet de se concrétiser. Cette acquisition était stratégique et inespérée. Non seulement elle permet de joindre les deux extrémités de la réserve, mais en plus elle permet de protéger le site des spéculations immobilières qui le menaçaient."

Cette journée était également l’occasion de fêter les 30 ans de l’outil LIFE, principal outil financier européen pour tenter d’enrayer le déclin de la biodiversité. "Certains projets LIFE ont d’ailleurs contribué et contribuent actuellement à la mise en place de cette réserve : le LIFE Haute Meuse (2002-2006) et le LIFE Connexions (2021-2027). La ville de Dinant a décidé de réaccorder sa confiance en notre association de conservation de la nature en reconduisant la mise à disposition de 30 hectares de terrains qui font le cœur de cette réserve."

Les proches et donateurs de la réserve étaient invités à parcourir une boucle d’environ 4km au sein de la réserve. Cette boucle passait par différents milieux et points de vue, ainsi que par la nouvelle parcelle acquise. Elle était jalonnée de plusieurs stands où bénévoles et professionnels leur ont fait découvrir certains aspects de la réserve.

Voilà tout juste 50 ans, l’association Natagora (RNOB à l’époque) parvenait à mettre sur pied l’une de ses premières réserves naturelles sur une pelouse calcaire du Dinantais, en face de la petite cité de Bouvignes sur Meuse : la réserve naturelle de Devant Bouvignes. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis, la réserve s’est considérablement agrandie et couvre maintenant une surface de plus de 92 hectares d’un seul tenant.