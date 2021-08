A l'initiative d'Infrabel dans le cadre des travaux de suppression du passage à niveau de Leignon, le tronçon de voirie juste "avant le Pont des Bayaux", en venant de Ciney, est fermé à la circulation depuis ce mercredi 3 août et ce jusqu'au 31 août. « Cette fermeture va permettre à Infrabel de procéder au "raccord" sur la N949 entre la voirie existante et le nouveau tronçon qui va rejoindre la rue du Forbot à Leignon. Les déviations habituelles seront mises en place via Achêne et Barcenal. Le passage à niveau de Leignon reste ouvert jusqu'au 7 août", indique la Ville de Ciney.

Dans le cadre de ces travaux, Infrabel prévoit par ailleurs la fermeture des deux passages à niveau de Leignon et Chapois entre le 8 et le 24 août