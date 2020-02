Vingt-trois lieux (NdlR : au lieu de 13 en 2018) en provinces de Namur et de Luxembourg accueilleront à partir du 1er mars la 7e édition du festival « A travers champ », un événement essentiellement cinématographique. Durant un mois, une quarantaine de court et long métrage, de documentaires, de fiction et films d’animations sur le thème de la ruralité seront retransmis. L’objectif recherché est simple : faire réfléchir aux enjeux de la ruralité qui ne se limitent pas uniquement à l’agriculture. « Cela ne sera pas quelque chose de pointu sur les semences », rigole la chargée de communication du centre culturel de Dinant Laura Douxfils. « C’est un festival tout public qui a démarré en 2008 à l’initiative du Centre culturel de Rochefort. Les thèmes abordés toucheront l’agriculture mais aussi le climat, l’écologie, la santé, l'énergie, la faune et la flore comme par exemple le retour du loup dans certaines régions,... ». Différentes activités telles que des débats, des dégustations de produits locaux, rencontre avec réalisateurs seront par ailleurs organisées en annexe de certaines diffusions.

Organisé tous les deux ans, le festival n’a cessé de grandir depuis sa création. Les mentalités ont changé et ont poussé les partenaires à s’investir davantage. Parmi la programmation, on retrouve des œuvres belges, françaises, suisses, islandaises, autrichiennes, norvégienne, allemande ou même australienne et brésilienne. « On n’a pas voulu faire quelque chose de purement local », poursuit Laura Douxfils. « Le but était vraiment de parler de la ruralité en général. »



Plusieurs d'entre elles ont été épinglées. Comme « Au nom de la Terre », une fiction diffusée à Dinant et Libramont qui porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. Ou encore « L'illusion verte », à Manhay et Rochefort, un documentaire sur les industriels qui essayent de « verdir » leur image.

Infos et réservations conseillées pour certaines activités : https://www.festival-atraverschamps.be/