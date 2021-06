Après le succès des deux premières saisons, la Série H.A.N revient en télé, sur la Une, avec une troisième saison, indique le Domaine de Han dans un communiqué. « Dans cette troisième saison, les téléspectateurs redécouvriront le Domaine des Grottes de Han à travers les yeux émerveillés de l’enfance. Ces terres aux multiples richesses naturelles abritent un Parc Animalier de 250 hectares, peuplé d’espèces végétales et animales parfois menacées, et une œuvre d’art souterraine fascinante façonnée par Dame Nature : les Grottes de Han. Chaque jour, des hommes et des femmes y exercent leur métier avec passion. Leur mission ? protéger ces merveilles naturelles. »



La Série H.A.N met en lumière leur quotidien au cœur de la nature. « Les images tournées au Domaine invitent également le téléspectateur à redécouvrir la nature à travers ses 5 sens : entendre, voir, toucher, sentir, goûter, et à appréhender cette nature si précieuse et si surprenante à la fois. » Le premier épisode de la Saison 3 est à découvrir ce samedi 19 juin à 20h25.