L'échevin Marcel Colet s'est montré rassurant sur le dossier à la suite d'une interpellation du conseiller Betrand Custinne.

L'agrandissement du hall sportif de Purnode, qui sert au tennis de table, à la balle pelote et surtout de salle polyvalente, a été abordé ce lundi soir lors du conseil communal d'Yvoir. Le point avait été ajouté à l'ordre du jour par le conseiller de l'opposition Bertrand Custinne qui s'inquiétait de voir ce projet revu à la baisse. « Dans une délibération du Collège du 3 mars dernier, l'esquisse du projet a été validée à condition de diminuer la superficie et la qualité des matériaux pour coller au budget. On a été surpris. On ne veut pas d'une salle low-cost ou au rabais. On sera parti pour plusieurs décennies. Je sais qu'un budget doit être équilibré et respecté mais ça ne sert à rien de rogner non plus sur 4m² ou sur des équipements énergétiques », précise le conseiller.

Interrogé, l'échevin Marc Colet s'est voulu rassurant concernant ce projet. « On a eu une réunion en 2019 avec les diverses associations de Purnode et une seconde aura lieu d'ici quelques semaines. C'est une salle de 90m² qui en fera bientôt 160 et qui comprendra une grande salle, une plus petite avec un bar, une cuisine et des locaux de rangement. Il y a peut-être eu une mauvaise interprétation mais les matériaux utilisés ne seront pas de piètre qualité comme il le dit. L'avant-projet est loin d'être fermé. Les associations pourront nous faire leurs remarques dès la prochaine réunion », explique l'échevin.

Le dossier suivra ensuite son cours sur le plan administratif. L'entrepreneur devra quant à lui être désigné pour le 31 décembre 2021 au plus tard.