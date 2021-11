Les Jeunes MR des communes de Dinant, Anhée, Yvoir, Onhaye et Hastière se sont réunis vendredi soir dans le cadre d’une Assemblée générale. Ils y ont lancé une nouvelle section, les Jeunes MR de la Haute-Meuse, en référence à la zone géographique, et ont élu les différents membres à l’unanimité. La section aura pour ambition d’organiser une série d’activités et d’aller vers les jeunes. L’intention est également de former et préparer les jeunes pour les prochaines élections en 2024. « Je suis ravi de voir une équipe jeune, motivée et dynamique. Avec Niels, c’était notre intention depuis le départ quand nous avons eu l’idée de relancer une section jeunes MR sur Dinant et les communes avoisinantes », explique Julien Barreau, président provincial des Jeunes MR.

Le Dinantais Niels-Adnet Becker, conseiller communal à Dinant, a été élu président. Victor Heine (Anhée) et Régis Ntwari (Dinant) sont les vice-présidents. Les autres élus sont : Mathilde Ferage (Dinant - secrétaire administratif), Sébastien Durinck (Dinant – secrétaire politique), Céline Floymont (Dinant – trésorière), Endy Lamaj et Charlotte Marchal (Dinant – communication), Cameron Falanga et Clément Beghuin Laloux (Dinant - responsables événements).

« La richesse du nouveau bureau est grande, nous avons des jeunes de tous les âges et tous les profils. C’est également l’occasion de faire le lien entre des jeunes déjà impliqués en politique, comme conseillers communaux, et des nouveaux qui ont envie de découvrir la politique locale. Je suis déterminé et convaincu qu'avec l'équipe forte que nous avons, nous prouverons que les jeunes libéraux sont remplis de convictions intéressantes avec une volonté de faire avancer les choses. Mon objectif en 2022 est d'organiser différents débats et conférences, organiser également un premier souper », a précisé le président Niels-Adnet Becker.