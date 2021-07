La route de la Vallée de la Molignée est toujours fermée à la circulation, ce dimanche, suite aux inondations qui ont touché la commune, indique le bourgmestre Luc Piette.

La chaussée est toujours obstruée par des gravats. « Et il y a par ailleurs 20cm de boue partout. Du personnel régional sont là tout comme les pompiers avec un camion citerne, un grapin et une grue tandis que tout le personnel communal disponible a été rappelé et est aussi présent avec notre matériel. Nous bénéficions aussi d'un coup de main de la commune d'Yvoir et dix policiers de Rochefort vont venir bénévolement pour nous aider à nettoyer », termine Luc Piette.