Une nouvelle saison touristique est sur le point de débuter dans la villa gallo-romaine de Malagne qui ouvrira à nouveau ses portes dès le 3 avril. Sur le chemin de votre visite, vous croiserez plusieurs artisans à l'ouvrage, tous reproduiront devant vous les gestes de nos ancêtres gallo-romains. Comment nos ancêtres produisaient-ils de la cervoise, cette boisson emblématique de nos régions ? Avec quels ingrédients fabriquaient-ils le pain ? Quelles techniques et matériaux utilisaient-ils dans la construction ?

L'ouverture de la saison est l'occasion de venir découvrir la toute nouvelle exposition "L'âge de la bière" en compagnie d'un médiateur culturel. La bière sera d'ailleurs le thème de la saison touristique de cette année. Malagne indique : "La popularité de la thématique a motivé plusieurs institutions muséales, Malagne - Archéoparc de Rochefort, le Musée du Patrimoine Médiéval Mosan de Bouvignes (initiateur du projet), l'Espace gallo-romain de Ath, l'Abbaye de Villers-la-Ville et le Musée de la Bière à Stenay (en France) à se réunir pour construire une exposition itinérante sur deux ans. Elle mettra en exergue ce qui fait la particularité de la bière, de sa composition à son utilisation, en passant par sa fabrication. Elle reviendra sur ses premières traces archéologiques et historiques connues et s'étendra jusqu'à nos jours. C'est à travers une visite itinérante dans nos jardins romains qu'aura lieu la découverte de notre nouvelle exposition sur l'histoire de la fabrication de la bière. Depuis une quizaine d'année, notre équipe s'est lancée dans un projet d'expérimentation unique, celui de fabriquer de la cervoise d'inspiration gallo-romaine. Depuis 2020, ces recherches se déroulent dans un nouvel espace reconstituant une brasserie d'époque. Aire de germination, touraille, chaudron, panier de filtration et tonneau permettent de retracer les différentes étapes de fabrication de la bière, depuis les matières premières jusqu'à la fermentation."

Malagne - Archéoparc de Rochefort asbl, Rue du Coirbois 85, 5580 Rochefort, 084 22 21 03, malagne@malagne.be, www.malagne.be