La mobilisation a été impressionnante ces derniers jours à Dinant, ce qui a permis de rapidement nettoyer et évacuer les déchets et débris de tous types suite aux intempéries du week-end. Le travail se poursuit cependant, mais, hormis les Rues de Philippeville et Sodar, on circule normalement à Dinant.

Le message que la ville veut faire passer aujourd'hui est le suivant : "Dinant est accessible et tous ses opérateurs sont prêts à vous accueillir dans de bonnes conditions! Si vous avez un séjour planifié à Dinant dans les prochains jours, maintenez-le sans crainte."

L'offre en matériel est, actuellement, largement suffisante et dépasse même la demande. La ville indique : "L'offre en matériel, vêtements, etc. a été très généreuse et dépasse largement la demande. Merci à tous pour vos dons, qu'il convient de réduire désormais. Des personnes sinistrées dans d'autres communes en ont certainement davantage besoin. Nous continuons, via le 082/404.851, à mettre en adéquation l'offre et la demande. Si des besoins spécifiques devaient être identifiés ultérieurement, nous lancerons un appel ciblé."