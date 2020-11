La Ville de Dinant, en collaboration avec son Agence de Développement Local et le CPAS, va octroyer un chèque cadeau de 50 euros (5X10 euros) à chaque Dinantais ayant subi une perte de revenus lors de la première vague du COVID-19. Ces chèques cadeaux seront à dépenser dans les commerces dinantais inscrits sur www.boncado.be.

Cette action, qui s’inscrit dans l’octroi d’un subside de 150.000 euros par la Ville de Dinant à l’Agence de Développement Local pour des actions de relance, vise un double objectif puisqu’elle permet d’aider à la fois les citoyens et les commerçants. Chaque Dinantais concerné devra déposer une demande, en attestant avoir bénéficié du droit passerelle en tant qu’indépendant à titre principal ou avoir subi une perte de revenus en tant qu’ouvrier ou employé suite à la mise en chômage économique COVID-19.

Cette preuve se fera soit via une attestation du comptable, soit via la production de 3 fiches de salaire (janvier-février et avril 2020), soit via une attestation de l’employeur. Cette initiative est une collaboration entre la Ville de Dinant, l’Agence de Développement Local et le Centre Public d’Action Sociale de Dinant, qui analysera chaque dossier déposé. Les citoyens dinantais peuvent déposer leur demande dès aujourd’hui et jusqu’au 25 décembre 2020.

Les dossiers complets sont à adresser au CPAS, soit par voie postale : CPAS - Service Aide Covid, Rue François Bribosia 16 à 5500 Dinant, soit par e-mail à l’adresse aidecovid@cpas-dinant.be.

Le formulaire de demande ainsi que la liste des commerces inscrits figurent sur www.dinant.be.