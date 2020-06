Soucieuse de mieux accueillir ses citoyens et de mieux répondre à leurs besoins, la Ville de Dinant souhaite repenser l’aménagement de son administration communale, tant au niveau de ses services que de ses bâtiments. Elle s’est associée au BEP en octobre 2019 pour encadrer cette réflexion urbanistique et organisationnelle.

Dans le cadre de ce projet, la Ville souhaite impliquer les Dinantais et les visiteurs de l’administration dans la réflexion grâce à une démarche de participation citoyenne ouverte à tous. Afin de recueillir les avis et idées de la population, le BEP a mis en place, dès le 1er juin 2020, la plateforme collaborative https://dinant.g1idee.be. Les propositions récoltées via la plateforme contribueront à orienter les choix de la Ville en termes de réaménagement en fonction des attentes vis-à-vis des services rendus par l’administration communale, des attentes vis-à-vis des espaces d’accueil au sein de l’administration (fonctions, aménagements,…).

Cette étape de participation citoyenne fait suite à une première analyse des bâtiments existants et à plusieurs rencontres avec le personnel communal.