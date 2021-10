Lors de sa séance du 29 octobre, le conseil communal de la ville de Rochefort a adopté à l’unanimité une motion de soutien à la filière locale du bois, alors qu’il devient de plus en plus difficile pour le secteur d’accéder à un volume suffisant de ressource en bois, a indiqué dimanche par communiqué l’ex-bourgmestre rochefortois François Bellot, à l’initiative de ladite motion.

Face à l’intérêt grandissant de la Chine pour le bois européen, les scieries éprouvent de plus en plus de difficultés à s’approvisionner en matières premières. François Bellot (MR) a dès lors déposé une motion pour que la Ville de Rochefort réserve une partie de ses lots de vente à des acteurs belges. «Les villes et communes jouent un rôle important dans l’approvisionnement en bois et il est essentiel de maintenir cette filière, son expertise, son savoir-faire et l’indépendance de nos régions», a-t-il souligné.

Les conseillers communaux, tant de l’opposition que de la majorité, ont marqué leur accord à l’unanimité à cette motion de soutien.

Dans le but d’assurer aux scieurs locaux un approvisionnement à un prix juste et afin de maintenir la viabilité de leur entreprise, la ville de Rochefort activera désormais systématiquement la possibilité de vente de gré à gré de 15% de ses grumes. La motion prévoit également d’organiser les lots de façon à ce qu’ils soient intéressants pour les scieurs locaux. Du bois local devra aussi être utilisé pour les projets communaux.