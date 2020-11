La Zone de police Haute Meuse a investi son nouveau commissariat central de la rue Saint-Jacques à Dinant au mois d’octobre, et adapté son organisation en conséquence.Tous les services de police dinantais sont désormais regroupés dans un seul commissariat qui se situe rue Saint Jacques n°355d (à l’arrière du Colruyt et voisin de l’atelier communal). On y retrouve les services suivants : la direction de la zone (y compris l’appui non opérationnel), les services d’enquête, le carrefour d’information, le dispatching, les équipes d’intervention mobile, le service circulation, le service armes, le service prévention vols, le service d’assistance policière aux victimes, les agents de quartier de Dinant et l’accueil central.

L’accueil du public est organisé du lundi au vendredi de 07h à 19h et le samedi de 10h à 18h. La prise en charge du citoyen y sera largement améliorée : parking aisé, accès PMR, salles d’audition discrètes, présence de tous les services au même endroit, sécurité renforcée, etc. Le bâtiment se caractérise entre autres par sa transparence, transparence que nous voulons aussi garantir dans nos contacts avec le public.

Les principaux numéros d’appel sont : accueil central : 082/676.810, agents de quartier : 082/676.814, gestion des armes : 082/676.817, prévention vols : 082/676.818, assistance aux victimes : 082/676.819. Tous les autres services sont joignables via le numéro de l’accueil central.

Chaque commune garde son bureau de proximité avec ses agents de quartier et un accueil local. Cet accueil est organisé en semaine de la manière suivante : bureau d’Onhaye : de 08 à 12h, bureau d’Anhée : de 08 à 12h, bureau d’Hastière : de 08 à 12h et de 13 à 17h (les lundi, mercredi et vendredi), bureau d’Yvoir : de 08 à 12h et de 13 à 17h (les lundi, mercredi et vendredi).

Pour les policiers, ce sera aussi un grand changement à Dinant. Outre tous les avantages liés à la centralisation des services, ils vont enfin bénéficier d’un environnement de travail moderne et pourvu de tous les aménagements : vaste parking, salles de réunion, complexe cellulaire sécurisé, vidéosurveillance, stand de tir, salles d’audition, local spécifique aux auditions de mineurs, dojo, salle de fitness,….