Malgré une eau à 4° et un débit de 55m³/sec (Ndlr : le double des conditions dans lesquelles ils ont l’habitude de s’entraîner), les nageurs/sauveteurs en eau vive de la zone Dinaphi n’ont pas rechigné à se jeter dans la Lesse, ce lundi matin, dans le cadre d’un exercice qu’ils réalisent régulièrement. L’occasion de montrer leur savoir-faire en la matière, surtout après les tragiques inondations qui ont frappé la Belgique en juillet 2021.

Au programme : un lancer de corder flottante pour récupérer une victime tombée à l’eau et une mise à l’eau d’un bateau de sauvetage pour aller récupérer une victime, de l’autre côté de la rivière. "Vu les conditions climatiques, on a failli annuler l’exercice mais lors de situations réelles, elles peuvent encore être pires", explique le lieutenant Frédéric Bourdouxhe, officier responsable des "secours spéciaux" au sein de la zone Dinaphi.

Les nageurs/sauveteurs de la zone Dinaphi étaient dix-huit, avant les inondations de juillet 2021. Pratiquement tous basés à Dinant. Sans cadre légal, contrairement aux plongeurs, l’équipe a été constituée il y a trois ans. Principalement pour intervenir dans la Lesse ou dans la Semois, pour des kayakistes en difficultés. Mais le débriefing des dernières inondations a poussé les responsables de la zone de secours à tripler ce nombre de nageurs/sauveteurs. "Les communes de Couvin, Philippeville, Houyet et Rochefort ont lourdement été impactées. Cette équipe de nageurs/sauveteurs existait déjà et était mobilisée un peu partout sur le terrain pour récupérer des victimes coincées dans des maisons, pour en évacuer d’autres qui étaient en situation délicate. On s’est rendu compte qu’on manquait cruellement d’hommes. Un nageur/sauveteur en eau vive est à différencier d’un plongeur qui, lui, travaille essentiellement en subaquatique", explique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.

© Monmart

Un appel aux volontaires a été lancé en interne, au sein de la zone de secours. Elle a eu beaucoup de succès, tant auprès des pompiers volontaires que professionnels. Ceux qui ont été sélectionnés doivent se former. "C’est une formation de quatre fois huit heures, pour acquérir les bases. Nous effectuons ensuite des exercices régulièrement, au moins deux fois par mois. Il faut être vigilant au courant, aux obstacles ou encore aux arbres qui pourraient tomber dans l’eau. C’est vraiment important de se spécialiser. Nous avions déjà dix-huit pompiers opérationnels avant les inondations. Depuis, quatre nouveaux sont brevetés et huit autres vont bientôt l’être", ajoute le lieutenant Frédéric Bourdouxhe.

Qui dit personnel supplémentaire dit équipements supplémentaires : cordes, casques, gilet de sauvetage, bottines ou encore bateaux gonflables. Les différents achats sont réalisés au fur et à mesure. "On en est déjà à quelques milliers d’euros", termine Frédéric Bourdouxhe.

"Ne pas avoir peur mais ne pas être trop à l'aise non plus"

Le sergent Jefferson Marteau fait partie des nageurs/sauveteurs en eau vive. Pompier professionnel à la caserne de Dinant, il s’est lancé dans l’aventure il y a deux ans. "On est plusieurs au sein de la caserne à avoir grandi avec la Meuse et la Lesse", dit-il pour expliquer son engagement. "Pour faire ce métier, il ne faut pas avoir peur mais il ne faut pas être trop à l’aise non plus. Il faut juste être conscient des risques." Ce lundi, il était donc dans l’eau avec ses collègues lors des différents exercices. "Notre combinaison nous permet de ne pas trop sentir la température de l’eau, même sur le visage. Par contre, si on ne bouge pas, là on sent le froid." En juillet dernier, Jefferson Marteau est intervenu à Couvin. "On a dû évacuer deux campings dans cette région. En situation réelle, il y a la victime à prendre en compte en plus. On ne prendra jamais le risque de créer un suraccident. Si elle est proactive, cela nous aide. Mais ce n’est pas toujours le cas. Il faut par exemple parfois en rassurer certaines."