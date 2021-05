Cette semaine, en commission Tourisme du Parlement de Wallonie, la députée couvinoise Florence Mathieux a interrogé la Ministre du Tourisme Valérie De Bue sur les projets en cours et à venir pour le site des Lacs de l’Eau d’Heure. Avec les beaux jours, ce seront bientôt des milliers de touristes qui se précipiteront pour profiter des activités et infrastructures proposées par les Lacs de l’Eau d’Heure.

"Et si cet afflux est profitable à l’ensemble de notre région, sa gestion doit être efficacement encadrée", confiait-elle. "C’est cette gestion qui a justement été pointée du doigt dernièrement par de nombreux riverains des villages avoisinants dans une pétition qui a recueilli plus de 700 signatures en une semaine. Leurs inquiétudes s’articulent autour de plusieurs axes : la mobilité (engorgements de circulation, manque de signalisation et de stationnement), les incivilités (nuisances sonores et environnementales) et la philosophie globale du site qui manquerait d’une vision claire à long terme."

Ces inquiétudes légitimes ont donc été relayées au niveau régional. La Ministre a réaffirmé la volonté du Gouvernement de faire du site des Lacs un exemple de tourisme durable et elle a également détaillé des mesures concrètes qui seront prises à court terme :