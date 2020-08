La direction de Ladschool a été confiée en 2015 à Emilie Maillen. Danseuse, artiste et metteuse en scène, elle a une ambition pour cette école : transgresser les normes et les catégories. Avec sa double casquette (directrice et artiste), elle créé des liens entre les danseurs amateurs de l’école et le milieu artistique professionnel, en les intégrant à ses spectacles et ses créations.

Elle souhaite également mettre en lien les disciplines pour s’ouvrir, toujours, à la nouveauté et se laisser séduire par des projets audacieux auxquels contribuent des élèves motivés et engagés. Pour remplir cet engagement, l’école offre une large gamme de cours modernes et pour certains, uniques dans la région (Expresse Yourself, Body Drumming, Moving/Singing, Acro Yoga, A deux sur la scène de la vie etc...). Outre la technique, le maintien ou le rythme, les cours visent à développer le potentiel créatif des élèves, de les ouvrir à de nouvelles disciplines & de leur donner confiance en eux.

La directrice explique : "L’école s’est aussi constituée d’un collectif de danseurs/danseuses sélectionné(e)s selon leurs capacités à valoriser une attitude solidaire, empathique et à travailler en groupe. Chaque année, le collectif investit des thématiques sociétales fortes d’une réflexion critique et visionnaire. Cette année, 10 danseuses vont mettre en avant les droits des femmes dans une perspective émancipatrice. Cette thématique prendra, entre autres, la forme de créations chorégraphiques qui voyageront hors des murs de l’école. Ladschool met également la recherche du bien-être, de l’estime de soi et de l’expression, au centre de son projet artistique, culturel et social. Aussi, elle accompagne chaque élève en reconnaissant la pluralité de son potentiel et en valorisant sa sensibilité, ses qualités expressives et artistiques."

L'école est à découvrir lors de la présentation de ses cours le 2 septembre à 18h30 à Assesse et lors de sa semaine portes ouvertes du 14 au 19 septembre à Ciney et Assesse.

Infos : site internet : https://ladschool.wordpress.com/ . Email : lad.direction@hotmail.com Emilie Maillen (directrice) : +32(0) 485/45.75.05