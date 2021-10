Quelques jours après avoir annoncé qu’il quittait la majorité, et donc son poste d’échevin, le socialiste Laurent Belot indique qu'il démissionne de son poste de conseiller communal. « J’ai consacré 15 ans de ma vie à la politique dinantaise. Ma volonté était sincère de me mettre au service de ma commune et de mes concitoyens. Après 12 ans d’opposition, j’ai eu ce que je considère comme une chance et un honneur, la possibilité d’être échevin de cette Ville », indique-t-il.

Au-delà des explications (Ndlr : les valeurs socialistes qui n’étaient plus respectées et des tensions qui règnent) qu’il a déjà avancées pour justifier le fait qu’il quittait la majorité, Laurent Belot estime que le moment est aussi judicieux pour lui de prendre du recul. « Après longue et mûre réflexion, le moment me paraît également judicieux pour quitter la table du conseil communal. Nous sommes à mi-législature et non à la veille d’une échéance électorale, ce qui permettra à mes amis du PS dinantais de préparer 2024 en pleine possession de la nouvelle donne qu’est mon départ, et cela que ce soit depuis une nouvelle majorité ou depuis l’opposition. Plus personnellement, j’ai envie de voir dans les événements qui se sont précipités ces derniers jours un signe que le moment est sans doute venu, plus tôt qu’imaginé, de retrouver une forme de liberté, de me consacrer à des envies plus personnelles et de préserver une santé qui m’est malheureusement souvent difficile. »

D’après les résultats des élections, c’est Marie-Julie Baeken qui devrait le remplacer. Reste à savoir si elle acceptera de monter au conseil communal.