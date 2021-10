Grosse surprise ce mercredi soir à Dinant. L’échevin Laurent Belot et la conseillère Audrey Bernard (PS) ont annoncé qu’ils quittaient la majorité après une réunion des militants socialistes dinantais. Une décision « définitive et réfléchie », pour Laurent Belot. « J’ai pris quelques jours pour prendre cette décision », commence-t-il. « J’ai un cadre de valeurs. Je peux trouver des compromis mais je ne suis pas prêt à les brader. » Les propos tenus ce week-end par le bourgmestre Thierry Bodlet à l’égard de la directrice générale démissionnaire Valérie Defèche (Ndlr : elle n’avait, selon lui, pas les épaules) ont été ceux de trop. « J’ai des valeurs socialistes et Thierry de droite. Axel Thixon était plutôt centriste et arrivait à trouver les compromis. » Difficile, désormais, de concilier les différentes idéologies. « J’avais pourtant donné une chance à Thierry Bodlet. Il a eu ma loyauté dès le départ mais il n’a pas fallu trois semaines avant que le couvercle sur la casserole ne saute. »

En faisant ce choix, Laurent Belot abandonne donc son mandat d'échevin. « Je suis surtout triste pour les dossiers que j’étais en train de mener comme le fait de vouloir faire remonter les gens de la Croisette vers le centre-ville, l’occupation des cellules vides par des artistes et artisans, le fleurissement et la sonorisation de la rue Grande, la création d’aires de promenades dans les villages ou d’une pour motor-homes à Bouvignes, etc. »

A moins qu’une nouvelle majorité se dessine. « Si la majorité tombe, il faudra en faire une nouvelle mais je ne suis pas accroché au pouvoir. Je ne suis pas, à l’heure actuelle, en train de donner des coups de téléphone à gauche et à droite pour dire que s’il y a une nouvelle majorité, je veux en faire partie. Et s’il y en a une nouvelle, je n’irai pas à n’importe quel prix. Audrey et moi sommes au balcon. »