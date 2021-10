Symbole d’une majorité qui flanche, trois conseillers ne sont plus en harmonie avec leurs colistiers. Il y avait tout d’abord l’électron libre Marie-Christine Vermer (ID!) qui a été rejoint par Alex Miskirtchian (Dinant). Tous deux songeaient, il y a quelques semaines encore, à siéger comme indépendants. Désormais, c’est au tour de Laurent Brion (Dinant) d’évoquer cette possibilité. Trois ans après les élections, ce dernier dresse son bilan. « Il est insuffisant. J’attendais de réels changements qui n’ont pas eu lieu. Je l’ai souligné ce mercredi au Collège. Notre majorité manque de cohésion. On ne forme pas une équipe, on ne se concerte pas. » L’élu rejoint, en quelque sorte, Marie-Christine Vermer et Alex Mirskirtchian qui reprochaient à leur majorité de ne jamais être concertés lorsque des décisions étaient prises.

Laurent Brion attend désormais un retour du bourgmestre Thierry Bodlet et de sa tête de liste Robert Closset avant de prendre sa décision. « Je vais dans un premier temps attendre de voir comment le Collège va être remodelé. Je veux ensuite avoir des garanties concernant le personnel communal et la sécurité de l’emploi. Mais aussi qu’on engage du personnel car ils sont en sous-effectif, que ce soit à l’atelier communal qu’au sein de l’administration. Il faut remettre de l’ordre au sein de cette administration, lancé les candidatures pour avoir un nouveau directeur général et enfin, abandonner les grands projets pour Dinant au profit de plus petits projets. Les citoyens et commerçants dinantais méritent mieux. »