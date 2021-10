Pas de fumée blanche à Dinant ce week-end au niveau politique. La première rencontre entre les représentants des listes ID ! et LDB, choisis pour négocier les intérêts de leur liste après le départ des deux socialistes Laurent Belot et Audrey Bernard de la majorité, était programmée ce dimanche à 17h00. Pour rappel, Thierry Bodlet, Lionel Naomé et Joseph Jouan ont été désignés pour représenter ID ! tandis que Victor Floymont, Christophe Tumerelle et Alain Besohé sont les représentants de l’opposition. "Nous voulions prévoir cette première rencontre après le conseil communal de ce lundi mais on nous a finalement demandé de nous voir ce dimanche. On s’y plie", commentait Victor Floymont avant la rencontre. "C’est plutôt une prise de contact. Aucune décision ne sera prise ce dimanche. On doit de toute façon rendre compte de ce qu’il se sera dit aux autres membres de la LDB."

Une alliance ID ! - LDB est en tout cas une piste privilégiée. C’est celle qui avait les faveurs de Lionel Naomé et Omer Laloux. C’est aussi le cas de Victor Floymont. "C’est celle que je préfère. Il est désormais temps de penser aux Dinantais, de mettre les ego de côtés et de remettre de la cohésion au sein du personnel communal."

En attendant, majorité et opposition se retrouveront ce lundi soir lors du conseil communal où il ne devrait pas être question de la situation politique du moment. "C’est un conseil communal relativement facile et ce n’est pas le moment d’aller à l’affrontement. Il n’y aura pas de questions à ce sujet de notre côté, on ne devrait donc pas en parler", terminait Victor Floymont.