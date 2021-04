La ville a beau avoir environ 80 caméras, les actes de vandalisme se succèdent à Ciney.

"La police est sans doute trop occupée à mettre des amendes pour le respect des mesures covid", ironisent certains citoyens qui commencent quand même à ne plus apprécier ces incivilités. Une des dernières d’entre-elles date de ce week-end. Une vitrine taguée dans le centre-ville, rien de méchant car il s’agit ici d’un acte isolé (NDLR : un règlement de compte familial), mais cet acte s’ajoute à ceux qui ont animé Ciney ces dernières semaines. On se souvient encore de la nouvelle plaine de jeu qui a été incendiée et de quelques agressions… Bref, que fait la police ? Et bien, elle travaille. Et plutôt bien apparemment !

"Pour d’autres cas récents, on parle ici des vols dans 3 commerces dans le bas de la ville cet hiver ainsi que des vols dans et sur des véhicules la semaine passée, les auteurs ont été identifiés, arrêtés et plusieurs placés sous mandat d’arrêt", communiquent les forces de l’ordre de la zone Condroz-Famenne.

Pour que le policier puisse travailler et faire son enquête, il faut aussi qu’il soit avisé. Et c’est ce qui cloche parfois. Les victimes préfèrent poster leur mésaventure sur les réseaux sociaux plutôt que de composer le 101 et déposer une plainte officielle. Une mise au point de la zone s’impose donc.

"Des citoyens s’expriment sur divers sites Facebook de Ciney et relèvent des faits infractionnels. Ils sont émus et s’expriment. C’est légitime en soi et nous comprenons la déception de nos citoyens face à la violence et la méchanceté de certaines personnes. Si aucune plainte n’est déposée, il nous devient difficile d’investiguer et d’avoir l’accès légal à l’exploitation des caméras. Nous pouvons donc faire notre travail, mais encore faut-il qu’on nous avise officiellement, même si c’est parfois un pas qu’on hésite à faire en se disant que cela ne sert à rien. Comme on vient de le citer ci-dessus, des faits sont heureusement élucidés grâce à vous et grâce aux caméras de la ville."

Le message a-t-il été bien compris par le citoyen ?