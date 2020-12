Comme chaque année, le Bar à soupe de Dinant lance son opération « boîtes à chaussures » en cette période de fin d'année. Le principe : remplir une (ou plusieurs) boîte(s) semblable(s) à une boîte à chaussures avec des aliments non périssables à déguster pour les fêtes. " Comme des biscuits salés ou sucrés, gaufres, chocolat, bonbons, conserves (salades de fruits, poissons, riz au lait et autres desserts), boissons sans alcool (jus de fruits, lait chocolaté, etc.). Des petits cadeaux peuvent éventuellement être glissés (bracelet, foulard, écharpe, eau de Cologne, gants, ou autre idée sympa). Dans ce cas, il faut préciser sur la boîte si celle-ci est destinée à un homme ou à une femme », explique-t-on au Bar à soupe.

Ces boîtes doivent ensuite être emballées comme des cadeaux. « Ajoutez une carte avec un petit mot afin de souhaiter de belles fêtes de fin d’année à la personne qui recevra votre boîte. » Celles-ci seront distribuées à Noël et au Nouvel An aux personnes qui n’ont pas la possibilité de célébrer ces fêtes de fin d'année comme elles le souhaiteraient. « Elles seront un peu réconfortées par cette marque de solidarité, particulièrement importante en cette difficile année 2020.

Les boîtes peuvent être déposées aux pharmacies Superphar de Leffe et de Gemechenne, à la supérette du Froidvau ou encore à l'asbl Dinamo, Place St-Nicolas. Plus de 250 boîtes ont déjà été récoltées à ce jour.