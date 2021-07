BEP Environnement se lance dans un projet d’éco-pâturage sur le site de l’ancienne décharge (appelée centre d’enfouissement technique) de Morialmé à Florennes. Un troupeau de moutons se charge de paître le dôme herbeux entre le 1er juillet et le 15 octobre. Il s’agit d’une expérience pilote écologique et économiquement intéressante pour l’entretien d’un tel site.

Le BEP indique : "Le centre d’enfouissement de Morialmé (2,5 ha) à Florennes est l’un des 3 CET autrefois exploité par BEP Environnement (avec ceux de Happe-Chapois à Ciney et de Malvoisin à Gedinne). Il a été créé et exploité par BEP Environnement jusqu’en 2005. Depuis lors, l’intercommunale s’est chargée de sa réhabilitation (jusqu’en 2011) et en assure actuellement la post gestion et ce, pour une durée de 30 ans. Concrètement, aucun déchet n’y est plus déversé ; une couche étanche recouvre l’ensemble de la zone exploitée qui est à présent verdurisée. «Le site fait l’objet d’une surveillance environnementale constante, notamment en ce qui concerne les eaux souterraines pour lesquelles des analyses sont réalisées plusieurs fois par an et les lixiviats (eaux contenues dans le massif de déchets) qui sont pompés et traités en station d’épuration. BEP Environnement veille également à l’entretien le site, via un fauchage mécanique durant la belle saison. Face au développement de nouvelles alternatives plus écologiques, BEP Environnement a décidé de faire appel à un organisme spécialisé en éco-pâturage. Le marché a été attribué à l’ASBL liégeoise Rosa Canina qui offre ses services en matière d’entretien d’espaces verts grâce à son troupeau de moutons.Cette association liégeoise est spécialisée dans l’éco-pâturage. C’est à elle qu’est confié depuis juin dernier l’entretien des Coteaux de la Citadelle à Liège, avec un troupeau de 60 moutons. Rosa Canina est également active dans l’élevage de moutons de race rustique et de Border Collie. Elle propose des animations et événements en lien avec les activités bergères."

L’éco-pâturage est une technique qui consiste à faire paître des animaux pour conserver des espaces naturels sans devoir défricher par engins mécanique. Il offre plusieurs avantages : il permet une gestion écologique des espaces verts, il est également moins onéreux que le fauchage mécanique, il permet l’entretien de zones inaccessibles par des machines et il contribue au développement de la biodiversité.

Il s’agit de la 1ère expérience du genre pour BEP Environnement qui a établi une convention avec Rosa Canina pour assurer l’entretien du site de Morialmé en cette fin de saison (1er juillet au 15 octobre). Si l’expérience est concluante, le recours à l’éco-pâturage pourrait être systématisé en 2018 pour la totalité de la saison (avril à octobre) et pour d’autres sites de l’intercommunale.