Il y a une semaine, le bourgmestre de Vresse-sur-Semois Arnaud Allard aurait été impliqué dans des canulars téléphoniques dont ont été victimes des entreprises de pompes funèbres de la région, rapportent plusieurs médias. Le plaisantin disait avoir fauché mortellement une personne et demandait aux pompes funèbres de contacter la police car il était trop ivre pour le faire. Une plainte aurait été déposée et le dossier serait traité par la police judiciaire fédérale. Contacté par nos confrères de Sudpresse, Arnaud Allard dit avoir entendu parler de canulars téléphoniques, sans vouloir en dire plus et assure à nouveau ne pas y avoir participé. Selon l'Avenir ce lundi matin, il n'aurait été entendu que comme témoin.