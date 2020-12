Le Collège communal de Ciney a présenté ce lundi soir son budget pour l'année 2021. Il a été voté majorité contre opposition.

A l’ordinaire (Ndlr : soit ce qui concerne les rentrées et dépenses régulières d'une ville), celui-ci est de 20.000 d'euros, avec un boni de 786.000€.

A l'extraordinaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne les investissements, projets et travaux, le budget est de 8,5 millions d'euros, dont 10% qui proviennent du fonds de réserve communal. « On a 3.000.000€ de subsides et 4.596.000€ d'emprunts », explique l'échevin des finances, Gaëtan Gérard. Parmi les projets, on peut citer celui de mobilité douce entre Ciney à Leignon. L'échevin note également la construction du nouvel atelier communal, la réfection des voiries de Marchapagne et Trisogne, l'embellissement des entrées de village, la finalisation des travaux à la piscine de Ciney, le PCDR (plan communal de développement rural) ou encore la construction d'une PISQ (Petite Infrastructure Sportive de quartier) à Pessoux et Ciney. « On continue d'être ambitieux pour Ciney, qui se développe », précise Gaëtan Gérard.

La commune note également qu'il n'y aura aucune hausse de taxe en 2021 tandis que celles sur les terrasses, les séjours et les dancings seront supprimées pour aider les secteurs touchés.

Ce budget, l'opposition l'a vivement critiqué. Il faut dire que le directeur financier de la commune a émis des critiques à son sujet. D'ailleurs, une task force pour monitorer les dépenses et recettes mensuelles sera mise en place dès 2021. « Les recettes diminuent et les dépenses augmentent. Cette situation ne peut durer au risque d'épuiser le fonds de réserve, vous puisez d'ailleurs déjà dedans. L'équilibre de votre budget est impossible, si ce n 'est avec des artifices comptables », dit Frédérick Botin. Tout comme Ecolo, il critique notamment le fait de maintenir la construction du nouvel atelier communal. « Projet dont personne ne veut. »