Né en 1961, cet habitant de la région de Tourcoing a repris le café familial, situé à Florennes, après le décès de son frère. En 2019, alors qu’une amie lui avait demandé de lui acheter des bouteilles de vin pour le mariage de sa fille, il a stocké celles-ci dans le débit de boissons. Mal lui en a pris car il a été contrôlé par les douanes et accises qui ont découvert dans la cave de l’établissement 87 bouteilles de vin achetées en France mais pour lesquelles le commerçant n’a payé aucune accise, vu qu’elles étaient destinées à l’usage privé d’une amie.

« Les bouteilles étaient bien là, c’est vrai, d’ailleurs toujours emballées dans les sacs en plastique d’une grande surface française. Je les ai stockées dans la cave du café car il y avait moins de marches à franchir qu’à mon domicile. Il y avait aussi des bouteilles de bière qui n’avaient pas été déclarées car elles faisaient partie d’une action promotionnelle, comme en attestait une affiche, mais aussi une bouteille de crémant offerte par ma fille et des bouteilles de champagne marque blanche qui étaient destinées à un autre événement privé. »

Le conseil du prévenu plaide la suspension du prononcé de la condamnation pour les 3 amendes réclamées par le ministère des finances. « il n’a pas voulu frauder les douanes et accises.Il gagne moins de 800 euros par mois et a du mal à maintenir le café à flot. Avec le Covid, il a perdu la moitié de sa clientèle et ne perçoit plus que 20 à 30 % de son chiffre d’affaires. Il n’a aucun antécédent judiciaire. »

Jugement le 16 mars