Depuis jeudi dernier, le groupe limbourgeois Molenheide est le nouveau propriétaire du camping "Les Roches", situé rue du Hableau. La commune a conclu la transaction pour un montant qui avoisine le million d’euros. "Cette somme va effacer les charges d’emprunt qui couraient encore pour huit ou neuf ans tandis que l’argent utilisé pour les frais de personnel et de gestion va pouvoir être transféré pour d’autres choses", explique l’échevin en charge des campings, Christophe Davin.

Les premières discussions de vente remontent à environ deux ans. La gestion de ce camping communal quatre étoiles était devenue trop importante pour la commune. "Il y avait beaucoup de contraintes, notamment au niveau des articles budgétaires. Pour acheter deux ampoules, il fallait passer par le Collège communal. Il y avait aussi des contentieux avec certaines personnes. Et puis, le personnel de gestion n’était pas forcément formé au tourisme."

Céder ce camping à un opérateur privé était devenu la solution privilégiée. "On a eu trois candidats. L’un d’eux s’est retiré pour un autre site car il souhaitait un tourisme hippique. Les autres étaient Unibrix, à l’origine de l’Hôtel Mercure de Han-sur-Lesse et Molenheide. Nous avons établi un système de points et pris l’avis du CGT (Commissariat Général au Tourisme), de Wallonie Belgique Tourisme et d’autres intervenants touristiques. Molenheide était devant pour une dizaine de points. L’un des arguments les plus pertinents était leur côté "opérateur de gestion touristique". C’est-à-dire qu’ils installent, construisent, posent et gèrent le site. C’était moins le cas de l’autre promoteur. Ils auraient sans doute confié la gestion à un opérateur indépendant", poursuit Christophe Davin.

Avec le groupe Molenheide, la commune est désormais certaine que le site sera géré par des professionnels du tourisme. "Ils sont déjà présents à Hotton où ils ont racheté le camping du Moulin qui a pris un tournant à 180°. C’est impressionnant à voir. On aura quasiment la même chose à Rochefort."

Les Limbourgeois envisagent d’installer entre 80 et 90 bungalows. La demande de permis devrait arriver au Collège communal début mars. "Actuellement, le camping des Roches compte 239 parcelles, occupées à 75 % par des résidents. Dans un premier temps, ils vont installer les bungalows sur les parcelles vides puis proposeront aux résidents de se regrouper dans une partie du camping." Ceux qui refusent seront contraints de partir. "Leur volonté est que tout cela se passe en douceur."

Un autre type de tourisme

L’échevin rochefortois est par ailleurs convaincu que tout le monde y sera gagnant avec cette transaction. "Il y a énormément de demandes en saison. Selon Molenheide, quand on vend un séjour dans les Ardennes à un côtier, aller à Hotton ou Rochefort, c’est kif-kif." Avec ce rachat et les futures nouvelles infrastructures, c’est un nouveau type de tourisme qui devrait arriver. "Ceux qui venaient au camping communal des Roches arrivaient avec leur sac de courses. Ici, les gens se baladeront en rue et iront consommer aux terrasses." Enfin, le camping devrait rester ouvert toute l’année. De quoi remplir la période hivernale. Ce qui n’était pas le cas avant.