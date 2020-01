Ce lundi soir, un accord conclu entre le casino de Dinant et la copropriété d'appartements qui se trouvent au dessus (NdlR : dont la Ville fait partie) a été voté à l'unanimité lors du conseil communal. Celui-ci sonne la fin d'un long contentieux juridique.

Depuis plusieurs années, les occupants de ces logements se plaignaient de nuisances provoquées par la présence d’un chapiteau à l'intérieur duquel les joueurs pouvaient à la fois fumer et jouer. Une décision de justice leur avait donné raison en décembre 2018 en condamnant le casino de Dinant à payer une astreinte de 500€/jour tant que ce chapiteau n'était pas enlevé. «Mais la tonnelle était toujours là car ils en avaient vraiment besoin. Il y avait un arrangement, c'est la Ville qui payait et le casino nous remboursait », explique Axel Tixhon.

Voici quelques jours, le casino de Dinant qui avait déposé une demande de permis pour construire une extension a obtenu une réponse favorable de la Région wallonne. « Dès lors, un accord a été conclu entre la copropriété et le casino pour diminuer cette astreinte de moitié pratiquement. L'extension sera construite de l'autre côté (NdlR : côté prison), au plus tôt pour le 15 avril », poursuit Axel Tixhon.

Le casino de Dinant va donc s’agrandir en bonne et due forme. « Il n'y aura plus de nuisance, ni d'infraction urbanistique. Mais au delà de ça, cela veut aussi dire que l'établissement ne déménagera pas comme il en fut autrefois question. » On se souvient effectivement qu'en 2016, le bourgmestre de l'époque Richard Fournaux avait émis le souhait de voir le casino déménager de l'autre côté de la Meuse sur le site de l’ancien couvent de Bethléem pour disposer de plus d’espace, de plus de parking et de chambres d’hôtel. Un bureau d’avocats bruxellois avait même était désigné en 2017 pour étudier ce projet.