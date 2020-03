La programmation jusqu'au 3 avril est annulée.

La direction du centre culturel devra également trouver une solution pour les clients lésés par ces mesures anti-coronavirus. "Il y aura quelque chose de fait mais on n'a pas encore pris de décision. On ne sait pas s'il y aura remboursement ou des bons à faire valoir", termine Laura Douxfils La programmation fixée à partir du 4 avril est quant à elle maintenue mais cela dépendra également des futures décisions gouvernementales. "On ne peut pas encore dire si les spectacles seront reprogrammés ou annulés car les artistes ont déjà des engagements ailleurs. Ça sera au cas par cas."

Les centres culturels n'échappent pas aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus. A Dinant, tout ce qui était programmé entre le 14 mars et le 3 avril est annulé ou reporté. Comme ailleurs. "On avait deux représentations de théâtre (Lehman Trilogy et Un tailleur pour dames), une exposition et plusieurs projections de cinéma", explique la chargée de communication Laura Douxfils.