C'est une décision à la fois lourde et forte qui a été prise par la direction du centre culturelle de Dinant. Mais avait-elle d'autres solutions ? Vu les récentes annonces faites par le gouvernement concernant une éventuelle reprise du secteur culturel, le CCRD a décidé d'annuler tous les spectacles restants de la saison. « La culture ne rouvrira pas avant avril et dans des conditions fortement limitées, en plein air uniquement avec un maximum de 50 personnes. Ces nouvelles mesures ont sonné le glas pour le Centre culturel de Dinant, qui se voit contraint d’annuler tous les spectacles restants de la saison."

Comme ils le font depuis un an, les membres du personnel du centre culturel tentent néanmoins de trouver des solutions pour permettre à son public de bénéficier d'un minimum d'accès à la culture. « Nous recevons très régulièrement des messages d’abonnés qui disent combien le manque de culture leur pèse, combien ils ont hâte de retrouver le chemin des salles », explique Jessica Donati, directrice du Centre culturel de Dinant. « Face au mal-être grandissant de la population, et en particulier des jeunes qui souffrent fortement de cette privation de vie sociale et culturelle, nous avons décidé d’agir et d’amener la culture dans les rues ».

En collaboration avec Article 27, une asbl qui veut favoriser l’accès à la culture pour les personnes en situation sociale et économique difficile, le CCRD a décidé de mettre sur pied des stages à Pâques, pour les enfants et ados de 8 à 16 ans, qui se dérouleront en pleine ville, dans les rues et sur le kiosque : un atelier photo au smartphone, une initiation au graffiti et au rap, une virée en Pataphonie et la création d’un orchestre pataphonique éphémère. Des activités en plein air, en petits groupes et dans le respect des normes sanitaires en vigueur. « Nous sommes fermés depuis trop longtemps ! Un an sans culture, c’est inconcevable ! Nous avons vraiment à cœur de répondre aux besoins de la population et en particulier des jeunes. Quitte à descendre dans les rues pour proposer de la culture… ».

Parallèlement à ces stages, le Centre culturel réfléchit déjà à la mise en place d’autres activités, notamment un tremplin musical en juin prochain, une tournée d’artistes locaux dans les villages de la région ou encore du cinéma en plein air.

Infos et réservations : www.ccdinant.be - 082/21.39.29 ou - info@ccdinant.be