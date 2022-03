Le centre culturel de Dinant se mobilise à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui aura lieu le mardi 8 mars. La parole sera donnée aux artistes pour aborder, pendant un mois complet, les questions et enjeux qui touchent les femmes et leurs droits dans la société. « Ce sont essentiellement des artistes féminines qui vont s’en emparer et s’exprimer à leur façon. Par le théâtre, les arts plastiques et graphiques, le débat,... Au CCD, cette journée va durer un mois », explique-t-on au centre culturel.

Des portraits d’actrices belges réalisé par le photographe Xavier Claes seront notamment à découvrir lors d’une exposition, du 8 au 26 mars. « Caméra au poing, il recherche l’émotion « accidentelle ». L’approche est résolument cinématographique. » Une autre expo consacrée aux « illustrations douces et poétiques » sera proposée par Gilda Fêlée, artiste namuroise engagée.

Le 8 mars, la pièce de théâtre Fragments d’une interrogera le public sur la position des actrices dans la société, dans leur travail, dans leur vie de femmes. Enfin, Juicy se produira par ailleurs en concert le 18 mars à 20h00.

Infos : https://www.ccdinant.be/