A partir de ce jeudi 21 mai, les salles d'exposition du Centre des Métiers d'Art La Spirale à Natoye sont à nouveau accessibles



Conformément aux recommandations fédérales, afin de gérer le flux des visiteurs, il faudra vous annoncer au préalable en téléphonant au 083 690 790 et en précisant votre heure d'arrivée.





La Spirale explique : "Le vaste espace extérieur avec ses deux mares découverte, son potager didactique ses sculptures monumentales et son petit espace animalier est un endroit rêvé pour les touristes. Les espaces jardinés que vous allez parcourir sont des milieux semi-naturels qui participent aux réseaux des corridors biologiques dont la faune des insectes, des batraciens, des oiseaux et des petits mammifères ont besoin pour se déplacer, se nourrir et se reproduire,…Ainsi, à l’échelle de ce jardin, nous essayons de participer au maintien de ces corridors biologiques en offrant des relais à cette faune. Dans notre jardin, nous avons veillé à diversifier les espaces propices au maintien de la biodiversité (plantation de nombreuses fleurs, espace de tonte tardive, compost, tas de bois et de branchages, colline sauvage, mare, …). Dans nos salles d’exposition, 57 artisans et artistes vous présentent leurs dernières créations. De nombreux métiers y sont aujourd’hui présentés (céramiste, sculpteur, bijoutier, vannier, tisserande, bijoutier, fondeur, forgerons, artisan du papier, relieur, maître verrier, …). Nos salles didactiques vous feront découvrir toutes les étapes de la création d’une pièce unique, de la conception à la réalisation et vous montreront leurs divers matériaux et différents outils, …"

Plus d'infos : http://laspirale.be/artistes-artisans/expositions-permanentes/