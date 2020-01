Les travaux seront étalés en trois phases et seront complètement finis en 2022.

Depuis la semaine dernière, des travaux sont en cours au Domaine provincial de Chevetogne. Ceux-ci se dérouleront en trois phases et se clôtureront en 2022. En quoi consistent-ils ? En la restauration du fond de vallée et en la reconstruction d'une zone humide au confluent des ruisseaux du Mivau et du Molignat en lieu et place d'un ancien espaces qu'occupaient auparavant des caravanes. "L’objectif de cet ambitieux projet est de restaurer cette nature, tant au niveau paysager qu’au niveau de la biodiversité. Anciennement, cette zone était réservée à l’espace « caravaning ». Les 50 caravanes situées entre le chalet d’accueil et l’étang de retenue du Mivau ont été déplacées, en amont, hors de la zone inondable. Les tarmacs, affectés à l’époque à la circulation, ont été arrachés et recyclés », explique le député Jean-Marc Van Espen.

Les travaux n'en sont qu'à leur début. « Une grue enlève actuellement la terre arable. Puis on va travailler sur les niveaux et les espaces qui n'empêchent pas la circulation dans le Domaine. Avant le début de l'été, les niveaux et travaux de terrassement seront faits. En septembre, on entamera les travaux sur la voirie avec la création d'un passage à gué au plus près de l'eau », poursuit Elise Honnay, chargée de communication au Domaine de Chevetogne. La phase 2 débutera en 2021 avec l'implantation des caillebotis pour visiter la zone humide qui sera par ailleurs accessible aux PMR. La dernière phase, qui aura lieu en 2022, prévoit l'installation de tables, bancs, barbecues et panneaux didactiques.

Le projet, estimé à environ 2.000.000€, fait l’objet d’un financement européen à 80% de la première phase de la zone humide estimée à 1.210.000€ soit un subside de 968.000€. La deuxième phase du projet fait également l’objet de demandes de subventions régionales.