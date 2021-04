La rue St-Jacques est fermée à la circulation depuis le lundi 8 mars. En cause, un chantier d'Orès qui vise à remplacer les conduites de gaz et un câble électrique défectueux. La durée des travaux était estimée à huit semaines. "On est dans le timing préconisé, ce chantier tient ses promesses", indique le bourgmestre de Dinant Axel Tixhon.

La crainte des autorités étaient évidemment liées aux problèmes de circulation, surtout avec les vacances de Pâques. A niveau, rien de problématique n'a été constaté. "Sauf quand il y a eu l'un ou l'autre accrochage. Ces travaux, c'est maintenant qu'il fallait les faire." Le chantier devrait donc bel et bien être terminé pour le 7 mai avec, si tout va bien, la réfection de la couche finale de la route en bonus. Si pas, elle devra être planifiée ultérieurement.

Dès que ce chantier sera terminé, celui des Rivages qui s'inscrivait dans le cadre des travaux d’égouttage de Dinant reprendra.