Le parcours découverte "Made in Bioul", interactif, sera accessible du mercredi au dimanche de 11h à 18h.

Fermé comme beaucoup d'autres lieux suite au confinement dans le cadre du Covid-19, le Château de Bioul (11Ha de vignes) s'apprête a à nouveau accueillir le public. La réouverture est prévue pour ce mercredi 17 juin. Le parcours découverte "Made in Bioul", interactif, sera accessible du mercredi au dimanche de 11h à 18h (fermé les lundi et mardi). « Il vous projette dans l'histoire du château étroitement liée à celle de la famille Vaxelaire, avant de vous faire découvrir la naissance du domaine viticole, la viticulture bio pratiquée dans les vignes, la cuverie et ses secrets. Photos, objets, odeurs, films ponctuent ce parcours très vivant. On y apprend, entre autre, comment Andy et Vanessa Wyckmans-Vaxelaire élèvent leurs vins en musique », expliquent les responsables dans un communiqué.



Un parcours qu'il sera possible de prolonger par une balade dans le parc au milieu des arbres centenaires ou/et une dégustation de vins accompagnée de planches de produits du terroir en accord avec les crus du Château de Bioul.