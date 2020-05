Le collège communal ne souhaite pas que Dinant, tant pour ses citoyens que pour les nombreux touristes qui la fréquentent, serve de lieu de stockage sous-terrain de déchets radioactifs. Qui plus est sans aucune donnée concrète sur les conséquences environnementales d’une telle opération

Le collège communal de Dinant a appris, par voie de presse exclusivement, que sa région « pourrait présenter des caractéristiques a priori favorables à l’établissement d’un stockage géologique de déchets nucléaires », selon un rapport de l’ONDRAF (Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies).

"Le collège communal regrette amèrement le manque d’information de l’ONDRAF envers les autorités dinantaises ainsi que le timing choisi pour la consultation publique, du 15 avril au 13 juin 2020, soit un délai extrêmement court en pleine période de confinement. Le projet de l’ONDRAF est totalement imprécis, alors que le sujet mérite d’être clairement exposé et débattu tant dans les médias qu’au Parlement fédéral. Les différents groupes politiques représentés au sein du collège communal dinantais (cdH, MR, PS et Ecolo) ont d’ores et déjà interrogé leurs députés fédéraux afin de susciter le débat et obtenir davantage d’informations."