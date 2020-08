Depuis ce lundi soir, Dinant compte un restaurant de plus avec le Poki Poki. Celui-ci propose un concept qui se répand de plus en plus : celui des Poke bowls. Initialement, ce plat originaire d'Hawaï propose dans sa recette originale, le poké, du poisson cru coupé en dés mariné dans une préparation à base de gros sel, sauce soja, huile de sésame, citron vert, algues et piment servi comme entrée ou en plat principal. Sans base de riz.

Mais le poké a plusieurs variantes, avec riz parfumé, poulet, viande et/ou légumes. Au Poki Poki, six Poke bowls différents sont à la carte en plus des six entrées. On en retrouve trois différents au saumon, un au poulet, un au bœuf et un végétarien au tofu. Six sauces peuvent accompagner ce plat, ainsi que de nombreux suppléments individuels. Niveau prix, comptez 9,50€ pour une portion médium, 12,50€ pour une large. « C'est un concept qui se répand de plus en plus dans les grandes villes et les gens aiment bien. Dinant commence à être connu partout en Europe et il y a de plus en plus de touristes, surtout cette année », explique Junwei Yang, qui a lancé ce restaurant et qui gère déjà par ailleurs le China Town à Dinant.

Les avantages des Poke bowls sont nombreux selon ce restaurateur. En plus d'être faciles et rapides à préparer, ils seraient bons pour la santé. « C'est très léger. Il y a pas mal de légume frais qu'on prépare le matin avant l'ouverture.» Ce plat est en effet qualifié par certains comme étant « détox ».

D'ici une semaine, le Poki Poki diversifiera encore un peu plus sa carte en proposant des ramens. « Il s'agit de bouillons de nouilles avec légumes, viandes et herbes », précise Junwei Yang. Pour ces ramens dont les prix varieront entre 12,00 et 13,50€, deux saveurs de bouillon seront proposées et cinq viandes/volailles (poulet pané, rôti de porc, canard, yakitori au poulet et gyozas au poulet) pour les accompagner.

Ouvert depuis ce lundi soir au 35 de la rue Adolphe Sax à Dinant, le Poki Poki est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 12h00 à 20h00.

Infos sur la page Facebook de l'établissement : Poki Poki