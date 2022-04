L’asbl Contrat de rivière Lesse cherche 4 étudiants pour endosser la fonction de river stewards cet été, du 01 au 31 juillet et du 01 au 15 août.

Le Contrat de rivière propose un contrat à temps plein d’un mois (38h/semaine à horaires variables, samedi et certains dimanches compris) en juillet et de 15 jours en août (même régime). L’étudiant devra s’équiper de vêtements adaptés, chaussures et bottes. La rémunération est fixée sur base du salaire mensuel moyen garanti pour un étudiant en fonction de son âge.

Les qualités recherchées ? "Bon communicateur, diplomate, qui va facilement vers les gens. Vous avez une sensibilité à la nature et aux matières environnementales. Vous avez de bonnes connaissances en néerlandais (être bilingue est un plus). Vous avez une bonne connaissance du bassin de la Lesse. Vous avez le sens de l’orientation. Vous avez une bonne condition physique (terrains dénivelés à parcourir, utilisation du vélo sur certains tronçons). Vous possédez le permis de conduire B (disposer d’un véhicule est un plus)"

Pour postuler, faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre expliquant vos motivations à info@crlesse.be pour le 18 avril au plus tard. Seuls les candidats retenus seront invités à participer à une entrevue le samedi 1 er mai en matinée.